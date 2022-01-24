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Руперта Гринта добавили в спецэпизод "Гарри Поттера" с помощью монтажа

Новости
    24.01.2022, 17:38
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фанаты Гарри Поттера нашли еще одну несостыковку в юбилейном фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который вышел 1 января. Некоторые зрители смотрели спецэпизод настолько внимательно, что обнаружили различия в маникюре у Эммы Уотсон, исполнительницы роли Гермионы Грейнджер.

В Twitter появился снимок, на котором на ногтях у актрисы в двух разных кадрах отличается лак для ногтей. В тех сценах, где Уотсон присутствует в составе "золотого трио" вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом, у "Гермионы" на руках сделан черный френч. А в сценах, которые снимались с Гринтом наедине, у девушки блестящее покрытие.

В соцсетях также обратили внимание на само построение сцены с троицей - якобы Руперт странно реагирует на некоторые фразы коллег. Фанаты предположили, что актера на самом деле не было на съемках, а его реплики были записаны отдельно и наложены с помощью монтажа. В подтверждение тому - многочисленные общие кадры в интерьерах Хогвартса, на которых Гринта не обнаружено. Он появляется только один или в составе трио.

Между тем продюсер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя" Кейтлин Кроненберг опубликовала в Instagram пост, который подтверждает эти догадки. Она выложила совместный снимок с Рупертом Гринтом и сообщила, что в момент создания фильма он действительно не присутствовал на площадке с другими актерами, потому что был на съемках в Торонто. Там в отдельной студии и были записаны его сцены. Таким образом, культового воссоединения троих героев и вовсе не происходило.

К слову финальная сцена "Рона" и "Гермионы", вероятнее всего, вышла настоящей. Их совместный эпизод, где актеры обнимаются, плачут и держатся за руки, снимали отдельно, чем и объясняется новый маникюр Эммы Уотсон.

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