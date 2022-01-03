Новости

Актер из "Псих-аута" Макс Жюльен умер в день своего рождения 12:41
Опубликован тизер весеннего спецвыпуска "Доктора Кто" 02.01.2022
Вокалистка группы The Party Тиффини Хейл умерла в 46 лет 02.01.2022
Вышел трейлер финального сезона "Жизнь после смерти" Рики Джервейса 02.01.2022
Умерла актриса из "Этой замечательной жизни" Жанин Энн Руз 02.01.2022

Фанаты нашли ошибку в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя"

Новости
    03.01.2022, 12:08
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

После выхода долгожданного спецэпизода с воссоединением звезд Гарри Поттера фанаты франшизы прильнули к экранам и внимательно посмотрели вышедший фильм. И почти сразу внимательные зрители обнаружили любопытную ошибку, которую допустили создатели реюнинона.

В одной из сцен, где предполагалось использовать детскую фотографию актрисы Эммы Уотсон (сыгравшую Гермиону Грейнджер), поместили снимок другой актрисы - американки Эммы Робертс (племянница Джулии Робертс, известная по фильмам "Крик", "Мы - Миллеры", сериалу "Американская история ужасов").

Снимок с ошибочным кадром выложила в Twitter одна из зрительниц, добавив к нему точно такое же опубликованное в Instagram Эммы Робертс собственное детское фото, где она сидит за столом в ободке с ушами Микки Мауса.

Создатели фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" признали, что совершили ошибку. В беседе с изданием Entertainment Weekly продюсеры заявили, что скоро появится новая версия с правильным фото и подписью.

Напомним, эпизод с возвращением в Хогвартс вышел 1 января и стал первой встречей актеров поттерианы после завершения съемок восьмого фильма серии. Фильм был приурочен к 25-летию с момента выхода "Гарри Поттера и Философского камня".

Новости

"Одному из них осталось недолго": вышел трейлер "Острых козырьков" 02.01.2022
Умер актер Сергей Сакания 01.01.2022
Вышел новогодний спецвыпуск "Постановки" с Теннантом и Шином 01.01.2022
На 100-м году жизни умерла шестикратная лауреатка "Эмми" Бетти Уайт 01.01.2022
⧣ США
Фото: instagram.com/ andrewhvachss
Умер автор детективов Эндрю Ваксс 31.12.2021
Вышел трейлер-фичуретка новогоднего фильма "Гарри Поттер" 31.12.2021
⧣ Соединенное Королевство
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Названы пять любимых новогодних фильмов россиян 30.12.2021
Итоги 2021 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии", часть 2 29.12.2021
Скандинавская кинозима-2021, часть первая: Дания 29.12.2021