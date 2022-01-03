Фанаты нашли ошибку в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя"

После выхода долгожданного спецэпизода с воссоединением звезд Гарри Поттера фанаты франшизы прильнули к экранам и внимательно посмотрели вышедший фильм. И почти сразу внимательные зрители обнаружили любопытную ошибку, которую допустили создатели реюнинона.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

В одной из сцен, где предполагалось использовать детскую фотографию актрисы Эммы Уотсон (сыгравшую Гермиону Грейнджер), поместили снимок другой актрисы - американки Эммы Робертс (племянница Джулии Робертс, известная по фильмам "Крик", "Мы - Миллеры", сериалу "Американская история ужасов").

Снимок с ошибочным кадром выложила в Twitter одна из зрительниц, добавив к нему точно такое же опубликованное в Instagram Эммы Робертс собственное детское фото, где она сидит за столом в ободке с ушами Микки Мауса.

Создатели фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" признали, что совершили ошибку. В беседе с изданием Entertainment Weekly продюсеры заявили, что скоро появится новая версия с правильным фото и подписью.

Напомним, эпизод с возвращением в Хогвартс вышел 1 января и стал первой встречей актеров поттерианы после завершения съемок восьмого фильма серии. Фильм был приурочен к 25-летию с момента выхода "Гарри Поттера и Философского камня".