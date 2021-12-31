Вышел трейлер-фичуретка новогоднего фильма "Гарри Поттер"

На YouTube-канале HBO Max появился трейлер-фичуретка грядущего эпизода, посвященного 20-летию фильма "Гарри Поттер и Философский камень". Премьера состоится уже 1 января 2022 года.

В течение почти трех минут зритель может внимательно разглядывать кадры со съемок эпизода, а актеры трогательно делятся своими ощущениями по поводу того, что вновь встретили старых друзей и коллег. Нужно признать, что атмосфера на площадке и впрямь волшебная. Ранее появились постеры новогоднего фильма и русский трейлер.

В специальном выпуске примут участие режиссер ленты Крис Коламбус, исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также Хелена Бонем Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Марк Уильямс.

Автор книг, по которым были сняты фильмы о маленьком волшебнике, писательница Джоан Роулинг все же примет участие в фильме. После череды скандалов вокруг ее публичных высказываний, ее присутствие было нежелательным и, по всей видимости, будет не слишком длинным. Сообщается, что она появится, когда актеры будут говорить о влиянии на них книг серии.