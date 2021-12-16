Появились постеры новогоднего фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя"

Вниманию общественности предоставлены постеры грядущего 1 января 2022 года новогоднего фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". Он посвящен 20-летию премьеры "Гарри Поттера и Философского камня".

Фото: Amediateka

Ранее появился первый кадр эпизода с тремя главными героями, который вызвал оживленный отклик в Сети. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон сидят в высоких креслах в гостиной в стиле Хогвартса и ведут милую беседу.

Также на YouTube-канале HBO Max доступен трейлер.

В фильме приняли участие режиссер ленты Крис Коламбус, исполнители главных ролей, а также Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Марк Уильямс.

При этом Джоан Роулинг, автора книг, легших в основу франшизы, не пригласили на съемки из-за ее "трасфобного" высказывания в Twitter, вызвавшего негативную реакцию трансгендерных активистов.