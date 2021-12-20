Опубликован русский трейлер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя"

"Амедиатека" показала двухминутный русскоязычный трейлер новогоднего фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет 1 января.

В ролике собрано все, что может порадовать поклонников франшизы - алый паровоз на вокзале, платформа 9 3/4, повзрослевшие исполнители главных ролей, интерьеры Хогвартса и даже привычные российскому зрителю актеры дубляжа.

- Больше всего меня пугала мысль, что самое важное в нашей жизни уже позади. Но я был так рад увидеть всех снова, что понял - я ошибался! - признается Дэниел Рэдклифф, воплотивший на экране роль мальчика-волшебника.

- Для меня это идеальный момент для воссоединения и ностальгии, - говорит Руперт Гринт. - Мы семья и всегда будем частью жизни друг друга.

В трейлере показали Рэйфа Файнса и Хелену Бонэм-Картер, сыгравших роли отъявленных злодеев - Темного Лорда и его преданной последовательницы. Кроме того, мы увидим исполнителей ролей Хагрида, мистера Уизли, Полумны Лавгуд, Сириуса Блэка (Гэри Олдман).

В специальном эпизоде также появятся режиссеры фильмов - Крис Коламбус ("Философский камень" и "Тайная комната"), Альфонсо Куарон "Узник Азкабана"), Майк Ньюэлл ("Кубок огня"), Дэвид Йейтс ("Орден феникса", "Принц-полукровка" и две части "Даров смерти").

В конце ролика герои обнимаются и плачут, вероятного то же предстоит фанатам во время просмотра этого ностальгического фильма.

Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг, создавшую серию книг "Гарри Поттер", на юбилей не пригласили. Виной тому - ее высказывания о трансгендерах, которые привели к "отмене" писательницы и вызвали волну критики в ее сторону.