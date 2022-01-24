Ученые нашли 100 таинственных частиц Х на Большом адронном коллайдере

Сенсационное открытие было сделано во время эксперимента на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН кварк-глюонной плазмой. Согласно теории, после Большого взрыва именно она за миллионные доли секунды заполнила Вселенную. Имела температуру в триллионы градусов Цельсия и состояла из элементарных частиц: кварков и глюонов. Затем за очень маленький промежуток времени эта плазма остыла, и из ее частиц образовались известные нам сегодня протоны и нейтроны.

Но теория предсказала появление и других частиц, в частности, это частиц Х. Чтобы проверить теорию, ученые создали в коллайдере кварк-глюонную плазму, сталкивая на огромной скорости ионы свинца. Эти столкновения породили десятки тысяч самых разных частиц. Но как среди них поймать Х частицы, которые, только возникнув, очень быстро распадаются?

Ученые нашли выход. Они разработали специальный алгоритм для распознавания закономерностей, которые характерны для распада именно Х частиц. В итоге в руках экспериментаторов оказалось 100 таких частиц. Теперь надо узнать, из чего они состоят. Но это только вопрос времени.

"В ближайшие годы у нас будет больше данных, и мы узнаем, какие частицы производила Вселенная в самом начале своего существования", - пишут ученые в ScienceAlert.