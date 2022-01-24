В ЕЭК утвердили повестку встречи премьер-министров стран ЕАЭС

Дата и повестка очередной встречи глав правительств стран Евразийского экономического союза утверждена Советом этой международной организации. Ее "планируется провести в очном формате 24-25 февраля в столице Казахстана Нур-Султане", - заявила 24 января на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, слова которой цитирует БЕЛТА.

Кстати, как ранее уже информировал "СОЮЗ", во взаимной и внешней торговле стран Евразийского экономического союза аналитики констатируют положительную динамику. Прежде всего, судя по статистике, "высокими темпами идет восстановление взаимной торговли. В январе - ноябре истекшего года его объем составил $65,5 млрд, что на 32,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Что касается роста объемов экспорта во взаимной торговле, то он зафиксирован во всех государствах ЕАЭС: в Казахстане - на 35,3 процента, России - на 35,2 процента, Кыргызстане - на 30,4 процента, Армении - на 27,4 процента, а в Беларуси - на 24,8 процента.

Объем внешней торговли товарами в январе - ноябре 2021 года у стран ЕАЭС составил $752 млрд, в том числе экспорт - $465,9 млрд, импорт - $286,1 млрд. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом экспорт увеличился на 42,5 процента, а импорт - на 22,8 процента.

Кроме того, по данным ЕЭК, в январе - ноябре прошедшего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС из Беларуси увеличились на 50,3 процента, из России - на 45,4 процента, из Казахстана - на 23 процента и Армении - на 16,3 процента.