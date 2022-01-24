В Минске прозвучат вальсы Штрауса

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре 26 января пройдет концерт "Сказки Венского леса". Основой концертного проекта стали легкие и нежные вальсы Иоганна Штрауса-сына. Они составили удивительно красивую насыщенную музыкальную программу, исполнят которую симфонический оркестр и ведущие артисты театра под руководством Марины Третьяковой.

Марина Третьякова участвовала в создании и вела музыкальные программы "И на войне живет любовь", "О, если б мог выразить в звуке…"; музыкальные сказки "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского и "Стойкий оловянный солдатик". Дирижер выступила музыкальным руководителем программ "Конек-Горбунок" по мотивам одноименного произведения классика русской литературы Петра Ершова на музыку из балета Родиона Щедрина, "Шедевры оперной классики", "От оперетты до мюзикла".

Марина Третьякова выступила в качестве музыкального руководителя и дирижера записи музыкального материала к короткометражным художественным фильмам режиссера Дарьи Юркевич "Когда твой сын - режиссер" и "Под одеялом". Минчанка Дарья Юркевич окончила минскую Академию искусств и французскую киношколу-студию Ле Френуа, сняла много документальных работ для белорусского телевидения. Ее фильмы "Баба, Ваня и коза", посвященную белорусской деревне, и "Пасха Христова" отмечены дипломами Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".