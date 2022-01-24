Во втором "Докторе Стрэндже" может появиться другой состав Мстителей

Предстоящий фильм Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" обрастает слухами и домыслами.

В The Cosmic Circus рассмотрели новый мерч Marvel и обратили внимание на то, что на футболках изображен другой логотип.

Издание подмечает умение студии привлекать персонажей из других вселенных, если те могут двигать вперед сюжет, и приводит в пример "Человека-паука: Нет пути домой", где собрались вместе не только злодеи из предыдущих частей франшиз, но и предыдущие Пауки.

В частности, выдвигаются предположения о возможной роли Хейли Этвелл в качестве Капитана Картер из "Что, если…?" или появления Тома Круза в образе Тони Старка.

Вторая часть "Доктора Стрэнджа" должна выйти в прокат в мае 2022 года.