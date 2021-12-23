Вышел тизер продолжения "Доктора Стрэнджа" на русском языке

Студия Marvel опубликовала первый дублированный тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который до этого в течение недели показывался в кинотеатрах в качестве второй сцены после титров картины "Человек-паук: Нет пути домой".

В короткий ролик авторы уместили много интересных деталей. Так, бывший верховный маг сталкивается с последствиями, возникшими из-за манипуляций со временем и пространством - в видео мелькают Америка Чавес, Кристина Палмер в свадебном платье, Алая Ведьма, злодей Мордо и два гостя из мультсериала "Что, если…?" - кракеноподобное чудище Шума-Горат и темная версия самого Стивена Стрэнджа.

Премьера ленты запланирована на май 2022 года.