Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что американская администрация не будет идти на уступки РФ в вопросах безопасности.

По словам сенатора, это заявление "не выдерживает критики". Оно пытается обнулить нынешнюю ситуацию с тем, чтобы шаги в обратном направлении делали все участники будущих гипотетических договоренностей.

"Нынешняя ситуация заведомо моделировалась Западом, прежде всего американцами, в свою пользу в течение последних трех десятилетий", - сказал Косачев в беседе с RT.

При этом Россия ничего не делала в нарушение договоренностей с НАТО или в рамках ОБСЕ. Деятельность РФ осуществляется в пределах собственных границ.

Ранее Прайс также заявил, что Вашингтон планирует дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе.