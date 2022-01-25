Минпромторг разъяснил новые требования по локализации производства авто

Требование по локализации в размере 7000 баллов распространяется только на контракты по производству традиционных автомобилей по механизму СПИК 1.0, пояснили в Министерстве промышленности и торговли.

"При этом СПИКи 2.0 заключаются на освоение перспективных технологий, уровень локализации фиксируется в контракте при его заключении", - отметили в министерстве.

Согласно разработанному Минпромторгом постановлению правительству, предполагается пересмотреть условия для компаний, собирающих автомобили в России.

В течение каждого года действия контракта компании при производстве не менее 90% автомобилей должны набрать не менее 7 тыс. баллов по технологическим операциям. Но это требование будет сохранено только для тех СПИКов, которые регламентируются постановлением правительства №708 ‎от 16 июля 2015 года.

Для новых контрактов, связанных с локализацией конкретных уникальных технологий, этот критерий действовать не будет, так как объем выпускаемой промышленной продукции по таким контрактам не позволяет обеспечить необходимые условия для локализации технологических операций, говорится в пояснительной записке к документу.

Принятие положений, предусмотренных проектом постановления, обеспечивает создание дополнительных стимулов для достижения целевых показателей Стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2025 года, отмечают в Минпромторге.

Балльная система поддержки отечественного автопрома была введена в 2019 году. Для получения господдержки производители легковых, грузовых, лёгких коммерческих автомобилей и автобусов должны в совокупности набирать определенное количество баллов за технологические операции, обязательства по выполнению которых предусмотрены специальным инвестиционным контрактом.

Совокупная балльная оценка назначается за операции штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач, систем управления и лакокрасочных материалов. Баллы начисляются, если операции фактически выполняются на территории России. Тем самым предполагалось повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств.