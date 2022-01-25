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25.01.2022 13:58
Рубрика: Легковые авто

Налог на роскошь для авто могут увязать с его мощностью

Текст: Матвей Линник
Минпромторг, Минфин и ФНС работают над обновлением параметров налога на роскошь для атомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В частности, ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, в том числе года выпуска и мощности автомобиля.

Фото: Пресс-служба Skoda
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"Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, российские владельцы машин из списка роскошных автомобилей платят транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Список таких авто Минпромторг обновляет каждый год. Сейчас роскошными в нашей стране считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей.