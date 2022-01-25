Ученые нашли биомаркеры первичного и повторного заболевания COVID-19

При очередном исследовании коронавируса биологи обнаружили, что повторное заражение заметно меняет набор сигнальных молекул и антител, которые организм человека вырабатывает после болезни. Так можно определить носителей первичной и вторичной инфекции.

Исследование опубликовано в журнале mBio. Как пишут ученые во вступлении, возможность обнаружить повторное воздействие коронавируса - ключевой компонент глобальной защиты от вируса и от потенциального появления мутаций, на которые могут не действовать вакцины. Поэтому нужны простые методы определения точек повторного заражения для информирования и новых мерах сдерживания пандемии.

Биологи Гарвардского университета заинтересовались, можно ли отличить пациентов, которые переболели коронавирусом однажды, от тех, кто болел несколько раз. Оказалось, что следы повторного заражения можно выявить, измерив концентрацию определенных типов белков и антител в крови пациентов. Ответ на этот вопрос важен, чтобы оценить, с какой скоростью будет распространяться вирус по уже переболевшим или вакцинированным группам.

В исследовании ученые собрали образцы крови нескольких макак-резусов, перенесших инфекцию один или несколько раз, и извлекли все белковые молекулы и антитела. Потом они сравнили наборы веществ и попытались выделить соединения, чья концентрация замету повышалась или понижалась после того, как животное заражалось повторно. Наблюдения помогли выявить изменения в концентрации антител и различных сигнальных молекул, которые происходят при повторном заражении SARS-CoV-2.

Так, например, доля белка FcgR2A-1 и антител из класса IgG1 выросла примерно в 7 и 30 раз. Повысилась и активность некоторых иммунных телец, отвечающих за уничтожение зараженных клеток. Далее эти закономерности были проверены на людях, которые болели коронавирусом. Анализ белков показал, что такие же перемены происходят и в человеческом организме.

На основе этих данных ученые подготовили систему машинного обучения, которая может находить случаи повторного заражения с точностью 96 процентов. Научная группа уверена: это позволит проводить эпидемиологические наблюдения за распространением COVID-19 среди привитых и переболевших.