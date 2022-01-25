Появились первые фото салона обновленного Hyundai Palisade

В 2022 году большой кроссовер Hyundai Palisade переживёт рестайлинг. Как изменится внешность модели, пока остаётся неизвестным, - она скрывается под брезентом, а вот посмотреть на салон новинки можно уже сейчас.

На корейском YouTube-канале WoopaTV вышел обзор обновлённого Hyundai Palisade, точнее, автомобиля, скрытого под камуфляжем. Тем не менее, блогерам удалось подсмотреть на переднюю панель. Так, трёхспицевое рулевое колесо будет заменено на новое, с "ушами", отдельные дефлекторы в центральной части торпедо и справа стали единым элементом.

Консоль и тоннель пола остались прежними. Не исключено, что приборная панель получит обновлённую графику, а мультимедиа - прошивку с новыми функциями. Также кроссовер должен обзавестись последними версиями систем безопасности и помощи водителю.

По неофициальным данным, моторная гамма может претерпеть изменения: атмосферный 3.8 MPI заменят на турбированный двигатель объёмом 2.5 литра, который обеспечит меньший расход топлива и увеличит динамику модели.

В России Hyundai Palisade продаётся по цене от 3 729 000 рублей за версию с 200-сильным дизелем 2.2 литра и от 3 779 000 рублей за версию с бензиновым атмосферным мотором 3.5 литра. В обоих случаях автомобиль оснащён 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Ранее "РГ" рассказывала, когда в России начнутся продажи обновлённого Hyundai Palisade.