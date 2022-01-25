Президента Хорватии внесли в скандальную украинскую базу "Миротворца"

Глава государства - полноправного члена ЕС и НАТО, президент Хорватии Зоран Миланович неожиданно оказался в базе скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

Господина Милановича включили в нее как "антиукраинского пропагандиста", о чем вряд ли подозревали в Загребе. Так что он оказался в одной компании с немецким вице-адмиралом Шенбахом, до недавних пор возглавлявшим ВМС ФРГ. Поста он лишился после слов о том, что "Крым ушел и больше не вернётся" к Украине.

Ну а Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО. Хорватский политик признал киевский режим коррумпированным, а госпереворот на майдане 2014 года - антидемократическим. Наконец, глава Хорватии сообщил, что его страна, как огня, будет остерегаться гипотетического конфликта вокруг Украины, и в случае эскалации все до единого хорватские военнослужащие покинут дислокацию натовских сил в Восточной Европе.