На Алтае задержали мать и ее сожителя за издевательства над детьми

В Алтайском крае следственные органы задержали жительницу Шелаболихинского района, которая вместе с сожителем издевалась над своими детьми. Об истязаниях троих малышей в соцсетях сообщили соседи, когда увидели, как пятилетнего мальчика выставили голым на мороз.

- По уголовному делу, возбужденному по двум статьям - о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и нанесению побоев несовершеннолетним, задержаны 31-летняя мать троих детей и ее 34-летний сожитель, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В ходе расследования подтвердилась информация о том, что мальчиков полутора, пяти и шести лет систематически избивали. Семья стоит на учете как социально неблагополучная. Мать уже привлекали к административной ответственности за жестокое обращение с детьми, также она и сожитель имеют судимости по другим уголовным статьям.

Напомним, что накануне следственные органы возбудили уголовное дело после сообщения в соцсетях о том, как в селе Селезнево Шелаболихинского района родители выставили пятилетнего сына на улицу абсолютно голым в мороз. Мальчика в воспитательных целях продержали на улице продолжительное время.

По словам Людмилы Рязанцевой, следователи сейчас готовят ходатайство в суд, чтобы взять обоих подозреваемых в истязании малышей - и мать, и ее сожителя под стражу. Все трое детей изъяты из семьи и направлены на лечение в больницу.