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25.01.2022 20:04
Рубрика: Власть

Обвинения с жителей поселка Сибирская Долина сняты

Текст: Сергей Зюзин ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
В конце прошлого года "Российская газета" несколько раз писала о борьбе жителей барнаульского пригородного поселка Сибирская Долина за чистую воду. И как некоторых из них привлекли к административной ответственности, зачислив в нарушители общественного порядка. Сегодня с матери троих детей Дианы Заварзиной и школьника Максима Ломакина обвинения сняты.
Это - одна из публикаций о борьбе жителей поселка за чистую воду. Она была напечатана в ноябре 2021 года.

А что, собственно, "зачислили" им в нарушение ? Несколько человек собрались на улице, чтобы сделать фото с плакатами, общее содержание которых можно выразить одним словом: "Спасите!" Они несколько лет страдают от негодной воды. В поселке частная скважина. Исправить ситуацию, построив водонапорную башню, власти обещают не ранее конца 2023 года.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
В Барнауле отменили наказание подростку, требовавшему чистой воды

Фотосессия и была признана нарушением, в том числе эпидемиологических правил. 31 октября на многодетную мать Диану Заварзину, у которой третьему ребенку четыре года, и 16-летнего школьника Максима Ломакина полиция составила сразу по два протокола, продержав их в отделении семь часов. Позже Заварзину оштрафовали, школьнику с фотоаппаратом вынесли предупреждение. Ну а потом "РГ" удалось все-таки переломить ситуацию. 16 декабря судья Центрального района Барнаула Ольга Мальцева приняла решение прекратить производство по делу Дианы Заварзиной "за отсутствием в действиях состава административного правонарушения". Из этого неграмотно составленного протокола было вообще непонятно, в чем же она виновата.

А на днях, 21 января, на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Центрального района Барнаула был рассмотрен второй протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Максима Ломакина в день проведения акции "За чистую воду". На сей раз школьнику вменялось правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Поскольку протокол на Ломакина мало чем отличался от протокола на Заварзину, комиссия после его внимательного изучения также закрыла дело "за отсутствием состава преступления".

Несколько человек собрались на улице, чтобы сделать фото с плакатами, общее содержание которых можно выразить одним словом: "Спасите!" 

При этом один из членов комиссии доказывал Максиму, что он занимался не своим делом - мол, защищать права людей должны взрослые, а школьник должен учиться. Но школьник и его адвокат Олег Пронин остались при своем мнении: при чем здесь возраст, когда речь идет о защите односельчан и их желании пить чистую воду...

Можно сказать, честные имена Ломакина и Заварзиной восстановлены. Осталось дождаться решения проблемы с водой.

Письмо в редакцию

"22 ноября 2021 года в "Российской газете" был опубликован материал "На Алтае продолжают "закручивать гайки" в отношении жителей поселка Сибирская Долина". В результате попытки обратить внимание властей к проблеме водоснабжения была привлечена к административной ответственности Д.Ю. Заварзина и несовершеннолетний М.Д. Ломакин. Прокурором Алтайского края А.А. Германом в связи с моим обращением по этому поводу приняты меры.

Фото: Максим Ломакин
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура

Признано незаконным привлечение к административной ответственности жителей мкр-на Сибирская Долина, участвующих в фотосъемке с целью изменения сложившейся ситуации с водоснабжением в поселке. Прокуратурой края в адрес председателя Восьмого кассационного суда общей юрисдикции направлен протест об отмене постановления суда, которое находится на рассмотрении. По тем же основаниям прокуратурой Центрального района г. Барнаула в суд принесен протест на постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района г. Барнаула от 18 ноября 2021 года о привлечении к административной ответственности несовершеннолетнего М.Д. Ломакина, по результатам рассмотрения которого названное постановление отменено с прекращением производства по делу. Выражаю благодарность редакции "Российской газеты" за совместную плодотворную работу по отстаиванию конституционных прав и свобод на протяжении многих лет".

Т.Н. Москалькова

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