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25.01.2022 16:01
Рубрика: Власть

В Краснодаре 110 управляющих компаний оштрафуют за плохую уборку снега

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

После рекордного снегопада в Краснодаре выяснилось, что многие управляющие организации не смогли справиться со своими обязанностями. Инспекция управления по жилищным вопросам городской администрации после обследования придомовых территорий зафиксировала множество нарушений. Как сообщили в пресс-службе мэрии, те, кто не выполнил своих функций, будут оштрафованы.

Фото: ПАО "Россети Кубань"
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- По результатам каждого такого выездного обследования составлены акты, которые направлены в госжилинспекцию края для принятия мер административного реагирования. Сейчас госжилинспекция инициировала возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении 110 управляющих организаций, - отметил начальник по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Из-за плохой уборки снега появилась и другая проблема - мусоровозы не смогли пробраться по сугробам к мусорным контейнерам, в результате своевременно не вывозились отходы.

По словам Павла Абрамчика, управляющие организации могут привлечь к ответственности по двум статьям КоАП РФ и наложить крупные штрафы. В частности, за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований должностным лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, а юридическим - до 300 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре за несколько дней выпало рекордное количество снега. Высота сугробов превысила 40 сантиметров, побив исторический максимум для января. В прокуратуре столицы Кубани пообещали тщательно проверить то, как городские власти справились с уборкой снега.

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