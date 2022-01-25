В ДНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс танки и РСЗО

Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, в районы линии соприкосновения активно стягивают вооружение для формирования ударных групп. Прибыли реактивные системы залпового огня, бронетанковые соединения, а также техника для уничтожения минных заграждений, пишет РИА Новости.

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже находятся на территории Донбасса. Об этом ранее заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Судя по характеру мероприятий, которые проводят ВСУ, идет подготовка к наступлению. Как подчеркнул глава ДНР, республика находится в режиме повышенной готовности.

Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения, заметил пресс-секретарь президента. Характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям - "и такая угроза есть сейчас", уверен он. И каждая отдельно взятая единица оружия, оборонительная или наступательная, "лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала операции", продолжил Песков. "Нас это не может не беспокоить, мы об этом говорим давно", - сказал он.