Видео: спорткар переломился пополам при ударе о столб, но все выжили

"Чудесным спасением" и "одним шансом на миллион" назвали гонконгские СМИ итог этого ДТП: дорогой спорткар переломился пополам, а водитель и его пассажир отделались сравнительно легкими ушибами. Упоминаемость модели этого автомобиля в соцсетях Юго-Восточной Азии выросла за несколько часов в сотни раз и, похоже, продажи тоже пойдут вверх. В том, что оба участника аварии выжили, всезнающие интернет-эксперты видят заслугу конструкторов спорткара...

Инцидент произошел днем в Тайпоу, северо-восточном округе Гонконга. Как понятно по видео, дорога была ровной, сухой и свободной, и единственная причина, по которой автомобиль занесло на обочину, развернуло и швырнуло о столб - человеческий фактор. Газуя на ровном прямом отрезке дороги, водитель чуть-чуть повернул руль влево, и этого оказалось достаточно для неуправляемого заноса.

А дальше все было как в голливудских боевиках: спорткар зацепился капотом о каменный отбойник и машину начало разворачивать вокруг своей оси. Фактически она летела правым, пассажирским боком вперед, навстречу фонарному столбу.

При лобовом ударе подушки безопасности, скорее всего, не спасли бы людей внутри салона, но спорткар налетел на столб боком и его заднюю часть просто отрезало, как ножом.

Все произошло так быстро, что водитель с пассажиром даже не успели испугаться. Оба, по словам очевидцев, держали в руках смартфоны, чем, возможно, и объясняется потеря концентрации водителем и его неспособность удержать машину на дороге.