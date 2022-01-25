Создатели сериала "Ведьмак" обещали исправить в новом сезоне предыдущие ошибки. Тех, кто попался на эту удочку, решив, что "исправления" коснутся сюжетных дыр, мискастинга или бестолковой интерпретации литературного первоисточника, ждало разочарование. От вакханалии с карликами-краснолюдами и эльфами, совершившими расовый переход, никто и не думал отказываться. Ряженые персонажи, занесенные в мир Сапковского откуда-то из "Великолепного века", по-прежнему общаются между собой языком тик-токеров на темы, любопытные фанатам Клавы Коки. Оригинальные сюжетные линии намотали на кулак, словно волосы строптивой женщины с пониженной социальной ответственностью, наворотив такой временной и смысловой коллапс, какой даже и не снился книжной Цири, свободно путешествовавшей между разными мирами и измерениями.

Тем не менее кое-что прояснилось. Издевательство над каноном, здравым смыслом и эстетикой - проявление не только непрофессионализма и дурного вкуса авторов, но и их вполне очевидного протеста. Молодая корпорация Netflix, словно пубертатный мамкин бунтарь, назло морозит собственные уши. С внешностью героев экспериментируют не просто так. Акценты в повествовании смещают не случайно. Это вызов. Если в тексте Геральт сухощав и поджар, на роль возьмут перекаченного бройлера, щеголяющего кимкардашьяновскими телесами в кожаных обтягивающих рейтузах. Толстяк-великан Дийкстра превратится в престарелого культуриста. Глядя на облаченную в нелепый средневековый наряд Фрингилью Виго, трудно избавиться от ассоциаций с Джанго освобожденным, комично-гордо восседающим на коне в своём роскошном синем костюме с бантом на шее. Не говоря уже об очень специфической трактовке понятия "женская красота" в случае Трисс Меригольд и Йеннифэр.

Вот только из тех, чья деятельность целиком и полностью заточена под извлечение финансовой прибыли, не рождаются истинные революционеры. Тут нужно по зову сердца. Иначе получится как в "Ведьмаке": бездумное и бесцельное переключение с плюса на минус, с белого на черное, с мужского на женское - в надежде потрафить целевой аудитории. Но поклонников книги подобное просто разозлит. А те, кто сейчас обеспечивают данному шоу рейтинги, не заметят бесчисленных метаморфоз, будучи незнакомыми ни с литературной, ни игровой первоосновой.

Стоит ли после всего вышенаписанного говорить об утраченном начисто оригинальном духе "Ведьмака"? Функциональные диалоги, в которых реплики героев можно поменять местами, и никто не заметит подвоха (ведь слова никак не отражают характер персонажей), неловко торчат из перекроенного повествования. Новые линии и арки предсказуемы настолько, что непонятно, зачем вообще их вплетали в книжную канву. Словом, если первый сезон был откровенно глупым, то второй вдобавок стал еще и нестерпимо нудным. А пока художники трудились над вполне сносными монстрами, постановщики трюков и боевых сцен, видимо, изучали конспекты полувековой давности. А ведь могли бы заглянуть в соседний павильон, где создавался недавно презентованный "King's Man: Начало" - наглядное пособие, как за меньшие деньги снять достойную "боёвку".

Первое правило клуба адаптаций Netflix - заменить смысловое наполнение оригинала - конъюнктурой. Цивилизационный слом, целесообразность прогресса и тонкие психологические нюансы в любовных вытеснила бронебойная повестка, от которой не спрятаться даже за стенами Каэр Морхена. Оказывается, люди и эльфы не любят друг друга из-за формы ушей. Как это славно рифмуется с применяемой к месту и не к месту максимой "это всё потому что я черный?" Войдя в первой серии в чертоги Нивеллена (чудную ироничную интерпретацию Сапковским истории о красавице и чудовище заменили Meetoo-шной притчей о том, что изнасилование хуже убийства), в последней - Геральт, Цири и Йеннифэр вышли у дверей избушки на курьих ножках, а зритель оказался у разбитого корыта с саднящим чувством зря потраченного времени.

В промежутках Цири примерила на себя образ солдата Джейн, превозмогая гендерные стереотипы мужланов, которые, как им и положено, беспрестанно меряются первичными половыми признаками. Магички плели утомительные интриги, а сам ведьмак путешествовал по кадру, изображая каменное лицо (очевидно, вершина актерского мастерства Кавилла). По лекалам первого сезона даже запихнули очередную песенку Лютика, которая, вероятно, претендует на лавры "Чеканной монеты", но и тут хайпометр дал сбой. Зато маркетинговый отдел потрудился на славу. Иначе чем еще объяснить нехилые рейтинги? Остаётся надеяться, что этих победителей всё же осудят. По крайней мере, на суде истории.

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