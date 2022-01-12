Второй сезон "Ведьмака" вошел в топ Netflix по просмотрам

Второй сезон сериала "Ведьмак" вошел в список самых просматриваемых телешоу Netflix за все время, набрав 462,5 млн часов просмотра. Сезон вышел 17 декабря. Ранее сообщалось, что по итогам года он занял третью строчку в топе самых скачиваемых сериалов.

Первый сезон также входит в десятку лучших сериалов стримингового сервиса с 541 млн часов просмотров за первые 28 дней, сообщает Variety.

На первом месте рейтинга - "Бриджертоны" (625,4 млн часов просмотров), затем - третий сезон "Очень странных дел" (582,1 млн часов) и первый сезон "Ведьмака". На 4 и 5 местах - второй и первый сезон "13 причин почему" (496, млн и 475,5 млн часов просмотров соотвественно).

"Ведьмак" - фэнтези-сериал, основанный на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Действие второго сезона охватывает события третьей и четвертой книг цикла - "Кровь эльфов" и "Час презрения".