Новости

Фильм о Сергее Бодрове-младшем выйдет 28 декабря 13:44
Умер джазмен Оскар Лопес Руис 11:37
Норман Ридус может стать Призрачным гонщиком в киновселенной Marvel 11:17
Звезда "Тайн следствия" Ковальчук рассказала, как заболела COVID-19 10:21
Новый "Человек-паук" первым собрал 1 млрд долларов после пандемии 09:53

Назван самый скачиваемый сериал за 2021 год

Новости
    27.12.2021, 13:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В 2021 году "Ванда/Вижн" стал самым популярным сериалом среди интернет-пиратов. Об этом пишет портал Torrentfreak.

В тройку "лидеров" по нелегальному скачиванию также получилось попасть "Ведьмаку", но рейтинг все равно наполовину состоит из проектов четвертой фазы киновселенной Marvel.

Целиком топ-10 самых популярных шоу на торрент-трекерах выглядит следующим образом.

1. "Ванда/Вижн"

2. "Локи"

3. "Ведьмак"

4. "Сокол и Зимний солдат"

5. "Соколиный глаз"

6. "Что, если…?"

7. "Основание"

8. "Рик и Морти"

9. "Аркейн"

10. "Колесо времени"

Через некоторое время было уточнено, что из-за системы подсчета результатов, в список также можно включить "Бумажный дом" и "Игру в кальмара" от Netflix.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством России скачивание и хранение нелегального контента может повлечь за собой ответственность по ст. 7.12 КоАП (Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав) и ст. 1270 ГК РФ (Исключительное право на произведение).

Новости

Умерла ведущая культового шоу Top of The Pops Дженис Лонг 09:47
Названа дата выхода "Бэтмена" с Паттинсоном на HBO 09:36
Режиссер "Большой маленькой лжи" Валле умер в 58 лет 09:08
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фанаты "Человека-паука" написали 500000 твитов, требуя фильм с Гарфилдом 26.12.2021
Вышел тизер фильма "После. Долго и счастливо" 26.12.2021
Видео: стала известна дата выхода второго сезона "Бриджертонов" 26.12.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Умер лауреат премии "Грэмми" Джей Ди Кроу 26.12.2021
Вышел трейлер третьего сезона "Атланты" 26.12.2021
Вышел трейлер второго сезона мистической драмы с Гилевым "Пассажиры" 25.12.2021
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
"Человек-паук" стал самым кассовым голливудским фильмом года 25.12.2021
Третий "Человек-паук" вошел в десятку лучших фильмов по версии IMDb 23.12.2021
Киану Ривз рассказал, о чем договорился с главой Marvel Кевином Файги 23.12.2021