Назван самый скачиваемый сериал за 2021 год

В 2021 году "Ванда/Вижн" стал самым популярным сериалом среди интернет-пиратов. Об этом пишет портал Torrentfreak.

В тройку "лидеров" по нелегальному скачиванию также получилось попасть "Ведьмаку", но рейтинг все равно наполовину состоит из проектов четвертой фазы киновселенной Marvel.

Целиком топ-10 самых популярных шоу на торрент-трекерах выглядит следующим образом.

1. "Ванда/Вижн"

2. "Локи"

3. "Ведьмак"

4. "Сокол и Зимний солдат"

5. "Соколиный глаз"

6. "Что, если…?"

7. "Основание"

8. "Рик и Морти"

9. "Аркейн"

10. "Колесо времени"

Через некоторое время было уточнено, что из-за системы подсчета результатов, в список также можно включить "Бумажный дом" и "Игру в кальмара" от Netflix.

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