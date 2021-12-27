Назван самый скачиваемый сериал за 2021 год

В 2021 году "Ванда/Вижн" стал самым популярным сериалом среди интернет-пиратов. Об этом пишет портал Torrentfreak.
В тройку "лидеров" по нелегальному скачиванию также получилось попасть "Ведьмаку", но рейтинг все равно наполовину состоит из проектов четвертой фазы киновселенной Marvel.
Целиком топ-10 самых популярных шоу на торрент-трекерах выглядит следующим образом.
1. "Ванда/Вижн"
2. "Локи"
3. "Ведьмак"
7. "Основание"
8. "Рик и Морти"
9. "Аркейн"
10. "Колесо времени"
Через некоторое время было уточнено, что из-за системы подсчета результатов, в список также можно включить "Бумажный дом" и "Игру в кальмара" от Netflix.
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