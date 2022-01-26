Впервые найдена черная дыра, не уничтожающая, а создающая звезды

В центре галактики Henize 2-10, что находится в 30 миллионах световых лет от Земли, обнаружили необычное явление. Сверхмассивная черная дыра способствует звездообразованию, сжимая облако газа, а не препятствует ему и не поглощает звезды, как это обычно бывает.

С помощью телескопа Hubble удалось получить снимок, на котором видна связь черной дыры и области звездообразования в 230 световых лет от нее. Эта связь - отток газа, который тянется к области звездообразования. Причем, весь путь усеян новорожденными звездами. Процесс, который противоположен тому, что встречается в крупных галактиках, подробно описан в журнале Nature.

Ученые отмечают, что галактика находится достаточно близко для того, чтобы заснять и зафиксировать эти процессы. Кстати, несмотря на то, что Henize 2-10 содержит область звездообразования, в ней находится всего десять процентов звезд Млечного Пути.

Карликовые галактики исследуют не так часто, как обычные, поэтому связь между черными дырами и процессами звездообразования в них изучена плохо. Кроме того, ученые до сих пор не знают наверняка, как появились черные дыры, и карликовые галактики могут дать подсказки, поскольку не расширялись за время существования.