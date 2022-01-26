В мире
26.01.2022 15:58
Текст: Ольга Герасименко (gerasimenko@rg.ru)

Для развития Союзного государства необходимо масштабировать успешные примеры предприятий

Формированию единой промышленной политики России и Беларуси должен предшествовать процесс согласования. Необходимо масштабировать успешные примеры предприятий. Например, БелАЗ, производство композиционных материалов и целый ряд предприятий частного бизнеса по рентгеновской технике, радиометрии, лазерной технике, дизайну микроэлектроники и микрочипов, оборудованию для железных дорог и т. д.
БелАЗ - лучший пример успешного сотрудничества двух стран. Фото: Роман Щербенков БелАЗ - лучший пример успешного сотрудничества двух стран. Фото: Роман Щербенков
БелАЗ - лучший пример успешного сотрудничества двух стран.
Фото: Роман Щербенков

Совместный промышленный потенциал России и Беларуси реализован далеко не полностью. Необходима разработка механизмов взаимодействия предприятий и научных центров, университетов стран. Обсуждение этих вопросов требует участия организаций РАН и НАН Беларуси, производственных предприятий и университетов.

Фото: Photoxpress
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Что касается энергетики, то энергетическая интеграция является важным направлением сотрудничества, поскольку условия формирования торговых кооперационных связей в энергосекторе и ценообразование на основные энергоресурсы определяют уровень жизни, цен и инфляции на потребительском рынке. Союзные программы по общему энергорынку - это регламентирующие положения о необходимости выработки принципов объединения. Их подписание не означает, что в 2023 году РФ и РБ будут иметь объединенные рынки. Речь идет о согласовании форматов взаимодействия. Поэтому после формирования общих подходов можно говорить о приближении к созданию объединенных рынков. Срок формирования рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии по СГ будет различен. Судя по опыту крупных интеграционных объединений, Российская Федерация и Республика Беларусь будут идти по сценарию поэтапного или параллельного движения. У РФ и РБ есть и существенные различия в моделях рынка, а также различия в принципах и подходах к тарификации электроэнергии с точки зрения доступности пользователей, что также надо учитывать.

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