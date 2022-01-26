Экспорт российской рыбы в 2021 году показал взрывной рост

По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт российской рыбы и морепродуктов за прошлый год вырос в денежном выражении на треть - на 33,7% (почти до 7,1 млрд долларов), рассказали "РГ" в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В натуральном выражении экспорт ожидаемо снизился на фоне существенного сокращения поставок в Китай, на который до прошлого года приходилось примерно 60% всего российского рыбного экспорта. Однако по результатам 2021 года снижение в физическом объеме составило всего 9% (до 2,04 млн тонн).

По итогам 2021 года первое место по объему поставок Китай уступил Южной Корее, которая нарастила импорт российской рыбы в физическом выражении почти в полтора раза (на 49,9% до 838,3 тыс. тонн), в деньгах - на 35,1% (почти до 2,18 млрд долларов). Китай сократил закупку российской рыбы почти в три раза в натуральном выражении (до 368,7 тыс. тонн) и на 30,7% в стоимостном (до 1,1 млрд долларов). За КНР - второе место по импорту российской рыбы и морепродуктов в объеме, но по деньгам ее обгоняют Нидерланды: в 2021 году страна увеличила импорт нашей рыбы на 71% (до 1,47 млрд долларов), хотя по объему поставок приросла всего на 16,7% (до 149,2 тыс. тонн).

Также существенно увеличили импорт российской рыбы и морепродуктов в денежном выражении Япония (в 2,6 раза до 658,3 млн долларов), Франция (в 2,6 раза до 42,2 млн долларов), Испания (в 3,2 раза до 27,1 млн долларов).

Часть рыбопродукции, предназначенная для Китая, экспортировалась туда транзитом через Южную Корею, чем и обусловлен практически пятидесятипроцентный рост экспорта в эту страну, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В 2021 году из-за "китайского локдауна" рыбакам пришлось менять свои производственные планы и оперативно искать новые рынки. В первую очередь это коснулось минтаевого сектора - рыбаки значительно снизили выпуск мороженного минтая (на 24% до 535 тыс. тонн), который традиционно шел на экспорт в Китай. При этом они увеличили выпуск продукции глубокой переработки - филе, фарша и сурими (разновидность рыбного фарша). Благодаря судам, оборудованным филетировочными линиями, и заводам, построенным на Дальнем Востоке в рамках программы инвестиционных квот (взамен на квоту на вылов рыбы инвестор обязуется обновить флот и перерабатывающие мощности), минтайщики увеличили выпуск такой продукции в 1,5 раза до 150 тыс. тонн, подсчитывает эксперт.

"Филе минтая, особенно первой заморозки (производится в море), пользуется высоким спросом в Европе. За счет увеличения поставок филе минтая произошел общий рост экспорта в Германию, Польшу, Францию, Испанию. Кроме того, мы активно осваивали новые рынки - например, рынки Таиланда и Вьетнама. Влияло на ситуацию с экспортом и сокращение потребления рыбопродукции в России, связанное со снижением покупательной способности населения", - поясняет Зверев.

Наряду с падением внутреннего спроса растет мировой. Морская рыба в современных условиях остается единственным природным источником белка, поэтому спрос на нее во многих странах растет. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), потребление рыбы в мире к 2030 году должно увеличиться на 6% до 21,2 кг на человека в год. ФАО считает, что потребление рыбы на душу населения вырастет в Азии, Европе и Америке. Увеличение российского экспорта в ряд стран соответствует этому тренду, отмечает Герман Зверев.

Также в прошлом году значительно выросли цены на краба - стоимость экспорта ракообразных выросла на 88%.

"Это результат целенаправленной работы российских рыбопромышленных компаний по продвижению своей продукции на рынок Китая. По сути, российские компании открыли и создали этот рынок. В результате доля крабов в совокупной экспортной выручке российской рыбной отрасли выросла с 25% до 42%", - говорит эксперт.

По его словам, рост реальных располагаемых доходов в Китае привел к формированию многочисленного - десятки миллионов человек - слоя потребителей крабовой продукции. Кроме того, этот продукт стал модным и является предметом демонстративного потребления.

Большое влияние на рост стоимости экспорта оказала растущая продовольственная инфляция в мире. На многие виды рыбопродукции цены значительно выросли. Например, японский спрос на лососевых и их икру "разогнал" мировые цены на эти виды, что также отразилась на прибыли российских рыбаков, уточняет президент ВАРПЭ.