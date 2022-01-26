ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин в регионах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении дочерних компаний "Лукойла" и "Газпромнефти" по признакам завышения цен на бензин. Об этом заявил замглавы ведомства Виталий Королев на заседании окружных штабов в территориальных органах ведомства по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов.

Дела против ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" и ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Региональные продажи" возбудила Нижегородское УФАС.

"Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов. По данным Нижегородского УФАС России, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов АИ-92 и АИ-95", - отметили в пресс-службе ФАС.

На заседании также отметили, что в некоторых регионах выявлены случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости.

В течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат мониторинг запасов топлива в регионах. Это позволит обеспечить регионы необходимыми объемами запасов нефтепродуктов для бесперебойной реализации потребителям, отметил Королев.

Ранее сообщалось, что ФАС усилит контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах. Особое внимание ведомство намерено уделить ценам на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.