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Рубрика: Происшествия

Напавший на вдову Градского арестован на месяц

Текст: Иван Петров
Наро-Фоминский суд Московской области удовлетворил ходатайство следователей МВД и отправил в СИЗО уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова. Его, напомним, днем ранее задержали по подозрению в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Заседание прошло в закрытом режиме. Срок заключения под стражу - 1 месяц.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ранее сообщалось, что следователи МВД внесли в суд ходатайство об аресте Умеджона Жабборова. Молодого человека задержали во вторник на станции метро "Менделеевская".

Фото: скриншот vesti.ru
Напавшего на вдову Александра Градского задержали по камерам в метро

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко вечером 16 января обратилась в полицию. По ее словам, неизвестные спровоцировали ДТП с участием ее автомобиля. После чего в машину к женщине подсели трое неизвестных преступников. Они, угрожая оружием, заставили вернуться даму домой, где похитили находившуюся там крупную сумму денег (по данным информагентств, 100 млн рублей).

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье о разбое (статья 162 УК РФ). Во вторник с помощью системы распознавания лиц "Сфера", установленной на входе в столичную подземку, задержали одного из нападавших. Поиски остальных преступников продолжаются. Версия об инсценировке разбойного нападения на Коташенко больше не рассматривается.

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