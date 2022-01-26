Росздравнадзор проверит ковидный роддом Белгородской области

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит организацию медицинской помощи беременным женщинам в ковидном роддоме. Как сообщили в федеральной службе, проверка проводится в связи с тем, что, по сообщениям СМИ, с сентября 2021 года по январь 2022 года в этом роддоме зафиксировано десять летальных исходов матерей.

Несколькими днями ранее аналогичное решение было принято по Правобережной районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца - с сентября по декабрь прошлого года - скончалось восемь рожениц (также по сообщениям СМИ).

На XIV международном конгрессе по репродуктивной медицине, который завершился в Москве на прошлой неделе, ведущие ученые и клиницисты обсудили последние данные по влиянию коронавирусной инфекции на организм беременной женщины и возможность вакцинации будущих матерей.

"Мы настоятельно рекомендуем женщинам пройти вакцинацию и защитить свое здоровье и здоровье ребенка", - подчеркнула главный специалист-гинеколог Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян. Воздействие на организм женщины коронавируса SARS-CoV-2, вызываемый им COVID-19, подчеркнула Адамян, "крайне опасен" и для беременной, и для будущего ребенка.