Специалисты сравнили, как влияют на беременную и ребенка COVID и вакцинация

Российская двухкомпонентная вакцина "Спутник V" признана абсолютно безопасной, ее можно применять у беременных на сроках после 22 недели и в период грудного вскармливания, сообщила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян.

"Ведущие ученые и клиницисты - как в нашей стране, так и за рубежом - провели детальные исследования влияния новой коронавирусной инфекции на организм человека. Одной из приоритетных задач они считают максимально глубокое изучение влияния нового вируса и вакцин от него на организм беременной женщины и ее ребенка", - сообщила академик Адамян.

Она сообщила, что исследования подтвердили абсолютную безопасность вакцинации "Спутником V" при беременности (на сроках после 22 недель) и грудном вскармливании.

"Мы настоятельно рекомендуем женщинам пройти вакцинацию и защитить свое здоровье и здоровье ребенка", - подчеркнула главный специалист-гинеколог Минздрава.

Что касается воздействия на организм коронавируса SARS-CoV-2, вызываемый им COVID-19, по словам Адамян, "крайне опасен" и для беременной, и для будущего ребенка.

"Вакцина "Спутник V" защищает и от новых штаммов, что особенно важно в период распространения вариантов "омикрон" и "дельта", - настаивает Лейла Адамян.

Сегодня тема вакцинации обсуждалась на заседании XIV международного конгресса по репродуктивной медицине. Участники форума были единодушны: нельзя игнорировать необходимость вакцинации во время беременности.