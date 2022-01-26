В Петропавловске-Камчатском "заминировали" 42 школы

Все 42 школы Петропавловска-Камчатского утром в среду получили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Учеников и персонал в срочном порядке эвакуировали.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, педагоги отработали слаженно, никто из детей не пострадал. Младшеклассников отпустили из школ только в сопровождении родителей или учителей, которые должны обеспечить их безопасность по пути домой.

Сейчас помещения обследуют сотрудники экстренных служб. Свою проверку ведут и правоохранители.

Напомним, подобные сообщения поступили сегодня и в адрес учебных заведений Хабаровска и Анадыря. Занятия там также пришлось прервать, учеников распустили по домам.