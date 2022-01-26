В Хакасии из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

В Республике Хакасия приостановлено проведение культурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Причиной стала напряженная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19, сообщили в правительстве региона.

Во вторник глава республики Валентин Коновалов внес соответствующие изменения в постановление о мерах по борьбе с коронавирусом. Новые ограничения вступают в силу с 26 января.

Запланированные мероприятия, в том числе спектакли и концерты, перенесены - информация о датах будет размещена на сайтах учреждений-организаторов.

Напомним, ранее стало известно об ужесточении ограничительных мер в соседнем регионе - Республике Тыва, где временно закрыли учреждения культуры и перевели школы в режим дистанционного обучения. Также сегодня появилась информация об обязательной вакцинации от COVID-19 студентов в Красноярском крае.