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26.01.2022 12:15
Рубрика: Общество

В Ставрополе врачи достали маникюрные кусачки из желудка младенца

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край - Кубань)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 17(8665)
Операция, которую провели на днях медики Ставропольской краевой детской больницы, была так же нестандартна, как и предмет, который врачи вытащили из желудка восьмимесячной девочки. Причем ни медики, ни родители не смогли объяснить, как она умудрилась проглотить металлический предмет длиной пять и шириной один сантиметр.
Родительский недосмотр может обернуться большими проблемами. Фото: Владимир Аносов/РГ Родительский недосмотр может обернуться большими проблемами. Фото: Владимир Аносов/РГ
Родительский недосмотр может обернуться большими проблемами. Фото: Владимир Аносов/РГ

В клинику малышку доставили спустя пять часов после ЧП. Ей сразу провели рентгенологическое обследование, а затем экстренно отправили на гастроскопию, где врачи решили попробовать вытащить инородный предмет без операции.

Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области
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Сделать это удалось только со второй попытки, с использованием щипцов "крысиный зуб": проглоченные кусачки были очень большими, а физиологические размеры пищевода - маленькими. Ели бы предмет оставался в животе у ребенка, то это могло привести к непредсказуемым последствиям. Девочку выписали из больницы на четвертые сутки после манипуляций, без всяких осложнений.

Увы, подобный случай - далеко не единственный в медицинской практике. И как дети умудряются глотать совершенно невообразимые предметы в самых разных количествах, так и врачи научились виртуозно доставать инородные тела.

Один из таких поразительных случаев недавно произошел на Кубани. Врачи Городской больницы N 1 Новороссийска спасли жизнь четырехлетнему мальчику, достав из его кишечника 13 магнитных шариков.

Удивительно, как малышка проглотила металлический предмет длиной пять и шириной один сантиметр

По словам медиков, когда ребенок попал в отделение детской хирургии, они провели обследование (рентген, УЗИ и КТ) и обнаружили, что все магнитики собрались на одном участке кишечника, а это могло вызвать его непроходимость или перфорацию с развитием перитонита. Поэтому было решено сразу приступить к лапароскопической операции. Во время нее выяснилось, что ситуация гораздо сложнее, чем предполагалось: часть магнитов расположилась в одной петле кишечника, часть - в другой, и они притянулись друг к другу, вызвав склеивание стенок кишок. Через неделю после успешно проведенной операции малыш был выписан домой.

В той же новороссийской клинике врачи смогли извлечь без операции саморез длиной более двух сантиметров, который проглотил двухлетний ребенок.

После обследования выяснилось, что саморез застрял уже не в желудке, а в кишечнике. По словам хирургов, все действия надо было провести настолько виртуозно, чтобы острым краем не повредить стенки двенадцатиперстной кишки, желудка и пищевода. Если бы медик и его ассистены не обладали нужным профессионализмом, двухлетнему ребенку грозил бы риск повреждения и разрыва кишечника.

Мнение

Натуся Барова, главный внештатный детский хирург минздрава Кубани, заведующая хирургическим отделением N 1 детской краевой клинической больницы:

- Родители должны знать: то, насколько инородное тело, проглоченное ребенком, может быть опасно для малыша, часто зависит от возраста. Если у десятилетнего оно может выйти естественным образом, проскользнув через желудочно-кишечный тракт, то для годовалого обернется осложнением. Каждый случай индивидуален. Важен не только размер, но и состав того, что проглотил ребенок. Большую опасность сейчас представляют литиевые батарейки, которые застревают в просвете желудка или кишечника и вызывают ожоги, а также маленькие магнитики. Притягиваясь друг к другу, они склеивают стенки желудка или кишечника, вызывают перитонит, свищи... Также очень опасны острые предметы, проглоченные ребенком.

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