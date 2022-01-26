Гатчинская епархия: Возле проруби, где утонула женщина, была другая купель

Гибель женщины в проруби во время Крещенских купаний в Ленинградской области обрастает новыми подробностями. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Гатчинской епархии иерея Александра Асонова, вблизи проруби, где произошла трагедия, находилась легальная купель.

Расстояние между ними было менее полукилометра. Если возле проруби, где погибла женщина, находилось всего несколько человек (те, кто уже окунулся или только собирался), то на легальной купели дежурили спасатели, врачи и полицейские.

Почему женщина приняла решение окунаться именно в нелегальной проруби, сейчас выясняется. Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело.

Напомним, женщина нырнула и ее сразу унесло течением. Ей на помощь бросился очевидец, но не успел спасти. Тело погибшей ищут с 19 января, проверено несколько километров дна реки Оредеж.

По словам Асонова, церковь призывает в праздник Крещения брать святую воду и совершать омовение дома, а не в проруби.