Новгородский СК опроверг обнаружение останков пропавшей девочки в печи

Сообщения о том, что в городе Холм в печи дома, где жила пропавшая девочка, нашли костные останки, не соответствуют действительности, рассказали "РГ" в СК по Новгородской области.

Напомним, 25 января в городе пропала девочка, которой исполнился год и девять месяцев. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Но в региональном СК не говорят о том, что девочка непременно мертва. Сам факт возбуждения дела по такой статье в первую очередь позволяет следователям применить все инструменты для поиска пропавшего ребенка.

Сейчас мать девочки и ее отчим задержаны. В доме, где жила семья, проведен обыск. Среди прочего проверено и содержимое печи. Внутри действительно обнаружены продукты горения, внешне напоминающие костные останки. Но что это такое, сможет ответить только экспертиза.

"Очень преждевременно говорить, что это кости", - резюмировали в областном СК.

В ведомстве просят всех граждан, которые что-то знают об исчезновении ребенка, как можно быстрее обратиться в следственные органы.