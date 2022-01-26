Крымские министерства подадут иски к Украине из-за водной блокады

В конце февраля крымские министерства и ведомства планируют централизованно подать в суд иски о возмещении ущерба из-за водной блокады полуострова. Об этом "РГ" сообщил первый вице-спикер Госсовета РК, руководитель рабочей группы крымского парламента по оценке ущерба от устроенных Киевом полуострову водной, энергетической и продовольственной блокад.

- Сейчас мы готовим иски от имени крымских министерств и ведомств, подкрепляя жалобы соответствующими документами, - рассказал парламентарий. - Среди истцов - минсельхоз, минпромполитики, минтуризма, минэкологии, Госкомитет по водному хозяйству РК. В суде они намерены добиваться установления и возмещения ущерба. Также в части подготовки аналогичных исков мы будем работать с крымскими предприятиями, в том числе "Крымским титаном" (ООО "Титановые инвестиции"), "Крымским содовым заводом". Кроме того, будем искать предпринимателей, пострадавших из-за водной блокады и готовых в суде истребовать понесенный ущерб. Одна история - это иск Госкомводхоза, другая - предпринимателя, у которого было, допустим, рисоводческое предприятие, он остался без воды, из-за чего предприятие либо прекратило свою деятельность, либо вынужденно ее перепрофилировало. В общем, запланирована масштабная работа.

По словам Фикса, для помощи рабочей группе при подготовке исков привлечены ведущие специалисты в области хозяйственного права.

- Как только иски будут готовы, мы централизованно подадим их в суд, - заключил первый вице-спикер республиканского парламента.

Ранее рабочая группа Госсовета Крыма оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала. При этом руководитель рабочей группы допустил, что в будущем сумма ущерба "по мере детализации собранной с предприятий и из муниципалитетов информации" будет увеличена.