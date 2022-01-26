В Disney ответили Питеру Динклэйджу, раскритиковавшему "Белоснежку"

Представитель компании Disney прокомментировал резкие высказывания актера Питера Динклэйджа, обрушившегося с критикой на новую "толерантную" экранизацию сказки про Белоснежку.

Возмущение у звезды "Игры престолов" вызвал вовсе не кастинг на роли в предстоящем фильме. Он был недоволен тем, как в фильмах из раза в раз изображают" маленьких людей".

- В чем-то пытаетесь быть прогрессивными, но все еще хотите снять устаревшую историю о семи гномах, живущих в пещере, - сказал Динклэйдж, отметив, что никакой толерантный выбор актеров не может спасти такую картину.

В Disney поспешили ответить на критику актера. В заявлении THR представитель корпорации отметил, что они вовсе не пытаются усугублять имеющиеся стереотипы о людях с маленьким ростом.

- Мы применяем другой подход к этим семи героям и консультируемся с представителями сообщества людей с небольшим ростом. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то новым, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки, - говорится в сообщении.

Кроме того, в разработке фильма участвуют консультанты по культуре, отмечает издание.

Напомним, в очередной экранизации "Белоснежки и семи гномов" сыграют актриса колумбийского происхождения Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап.