Новости

После аварии на мопеде умер актер из "Спрута" Ренато Чеккетто 10:34
Сериал "Утраченный символ" по Дэну Брауну закрыт после первого сезона 10:20
Умерла актриса из сериала "Оранжевый - хит сезона" Кэтрин Кэйтс 10:17
Умер писатель-фантаст и сценарист Владимир Губарев 10:11
Дуэйн Джонсон заявил о съемках фильма по популярной игре 10:11

В Disney ответили Питеру Динклэйджу, раскритиковавшему "Белоснежку"

Новости
    26.01.2022, 11:21
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Представитель компании Disney прокомментировал резкие высказывания актера Питера Динклэйджа, обрушившегося с критикой на новую "толерантную" экранизацию сказки про Белоснежку.

Возмущение у звезды "Игры престолов" вызвал вовсе не кастинг на роли в предстоящем фильме. Он был недоволен тем, как в фильмах из раза в раз изображают" маленьких людей".

- В чем-то пытаетесь быть прогрессивными, но все еще хотите снять устаревшую историю о семи гномах, живущих в пещере, - сказал Динклэйдж, отметив, что никакой толерантный выбор актеров не может спасти такую картину.

В Disney поспешили ответить на критику актера. В заявлении THR представитель корпорации отметил, что они вовсе не пытаются усугублять имеющиеся стереотипы о людях с маленьким ростом.

Фото: Taylor Jewell/Invision/AP
Питер Динклэйдж сыграет лепрекона в комедии режиссера "Грязи"

- Мы применяем другой подход к этим семи героям и консультируемся с представителями сообщества людей с небольшим ростом. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то новым, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки, - говорится в сообщении.

Кроме того, в разработке фильма участвуют консультанты по культуре, отмечает издание.

Напомним, в очередной экранизации "Белоснежки и семи гномов" сыграют актриса колумбийского происхождения Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап.

Новости

Умер исполнитель роли Иешуа в "Мастере и Маргарите" Тадеуш Брадецкий 09:47
74-летний Элтон Джон заболел коронавирусом 09:35
Умер автор песен Боярского, Глызина и Пьехи Юрий Поройков 09:16
Люси Лью сыграет главную роль в новом сериале по Стивену Кингу 08:57
⧣ США
Фото: Кадр из фильма Агенты "Щ.И.Т."
Умер актер из "Агентов Щ.И.Т." Вачик Мангасарян 25.01.2022
Покончил с собой сын Майкла Мэдсена и крестник Квентина Тарантино 25.01.2022
Студия Sony выложила "спойлерные" кадры нового "Человека-паука" 25.01.2022
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Китайский стриминг изменил концовку "Бойцовского клуба" 25.01.2022
Питер Динклэйдж раскритиковал "толерантную" "Белоснежку" за стереотипы 25.01.2022
Дени Вильнев заявил, что сценарий второй "Дюны" почти закончен 25.01.2022
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Руперта Гринта добавили в спецэпизод "Гарри Поттера" с помощью монтажа 24.01.2022
Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на камеру 24.01.2022
Исполнителя роли Гарри Поттера уволили из сиквела после жалоб актрисы 24.01.2022