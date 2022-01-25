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Питер Динклэйдж раскритиковал "толерантную" "Белоснежку" за стереотипы

Новости
    25.01.2022, 12:05
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Питер Динклэйдж, известный как Тирион из "Игры Престолов", подверг резкой критике грядущий ремейк "Белоснежки и семи гномов" от Disney.

Он отметил, что толерантный выбор актеров на главные роли не значит ничего, пока сама картина транслирует устаревшие стереотипы о "маленьких людях". Такое мнение он высказал в подкасте WTF with Marc Maron, отметив, что был удивлен гордостью, с которой о кастинге заявила студия.

"Без обид, но ведь вы по-прежнему пересказываете "Белоснежку и семь гномов". В чем-то пытаетесь быть прогрессивными, но все еще хотите снять устаревшую историю о семи гномах, живущих в пещере. Разве я недостаточно сделал, чтобы что-то изменить? Видимо, я недостаточно громко говорю", - бесновался Питер Динклэйдж.

В фильм не так давно нашли актера на главную мужскую роль, на роль Белоснежки была выбрана актриса колумбийско-польского происхождения Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история"), Злую Королеву будет играть Галь Гадот ("Красное уведомление", "Смерть на Ниле").

Продюсер фильма Марк Платт и композитор Джастин Пол ранее работали вместе над мюзиклом "Ла-Ла Ленд". Режиссер - Марк Уэбб ("500 дней лета", "Новый Человек-паук", "Одаренная").

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