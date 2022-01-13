Найден актер на главную мужскую роль в новом ремейке "Белоснежки"

Актер Эндрю Бернап получил главную мужскую роль ремейке от Disney фильма "Белоснежка и семь гномов". В прошлом году прошлом году он стал обладателем премии "Тони" за роль в бродвейской постановке "Наследование" (The Inheritance) и, по данным The Hollywood Reporter, его роль в фильме предполагает исполнение песен.

Как сообщалось ранее, на роль Белоснежки была выбрана актриса колумбийской-польского происхождения Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история"). Злую Королеву сыграет Галь Гадот ("Красное уведомление", "Смерть на Ниле").

Продюсер фильма Марк Платт и композитор Джастин Пол ранее работали вместе над мюзиклом "Ла-Ла Ленд". Режиссер - Марк Уэбб ("500 дней лета", "Новый Человек-паук", "Одаренная").