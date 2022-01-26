В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР

Оружие для ЛНР и ДНР в случае решения президента РФ смогут поставить за несколько часов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее стало известно, что единороссы инициировали обращение к руководству страны с просьбой помочь Луганской и Донецкой народным республикам, поставив военную продукцию в целях сдерживания агрессии. В "ЕР" предложили ответить таким образом на поставки оружия на Украину странами НАТО и на работу инструкторов альянса в этой стране.

Такое решение, отметил Водолацкий в комментарии "Интерфаксу", может быть принято, если атака Киева на республики будет неизбежной - когда для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада.

Что касается сроков, то российское министерство обороны оперативно поставит вооружение, считает депутат. Оно, по его словам, позволит удержать на позициях ВС Украины, "чтобы они не убивали мирное население" и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине.

"Больших проблем для того, чтобы в течении нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует, - добавил парламентарий. - Естественно, о том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем сам Зеленский".

У российской стороны, заверил он, достаточно средств, чтобы опередить действия украинских властей. "Поэтому мы узнаем все, как минимум, за сутки - за двое", - уточнил он, добавив, что это не будет поздно. Вооружение будет поставлено "до выстрелов, которые произведут нацистские батальоны".

При этом в России, подчеркнул первый зампред комитета, все же рассчитывают на то, что Киев выберет дипломатический путь и вернется к исполнению Минских соглашений. Он призвал лидеров Евросоюза сделать на эту тему внушению украинским властям. И самим закончить губительную риторику.

Водолацкий обратил внимание и на то, что при этом не предлагается направлять в ЛНР и ДНР российских военнослужащих.