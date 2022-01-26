В Минобороны РФ сообщили об отправке Су-35С в Беларусь в рамках учений

Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа осуществляют перебазирование в Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Беларусь переброшены вооружение и военная техника артиллеристов Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля, будет проведена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси. Второй этап продлится с 10 по 20 февраля. В это время будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

На исключительно оборонительный характер этого белорусско-российского учения обратил внимание начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РБ Андрей Некрашевич. Генерал подчеркнул, что маневры пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. По завершению учения "планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации".