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27.01.2022 19:33
Рубрика: Экономика

ЦБ выступил против предложения Минфина о допуске криптовалют в финсистему РФ

Текст: Нина Егоршева

В Банке России считают, что предложение Минфина допустить криптовалюты в российскую финансовую систему создает огромный риск для ее стабильности. Об этом регулятор заявил после ознакомления с концепцией Минфина по регулированию криптовалют.

"В концепции происходит подмена понятий - декларируется "обеспечение защиты прав физических и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена цифровых валют". Однако с учетом того, что у большинства криптовалют отсутствует эмитент - ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации (организатора системы, операторов обмена), и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов. Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовой стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему", - отмечают в Банке России (цитата по ТАСС).

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Напомним, сейчас в России операции с криптовалютами находятся вне законодательного поля. Накануне Минфин выступил за их регулирование. В ведомстве считают, что это позволит обеспечить ту прозрачность рынка, которая защитит держателей подобных активов. И это намного более мягкая позиция по сравнению с мнением Банка России, который недавно предложил запретить почти все операции с криптовалютами.

Кстати, ранее позицию Минфина в отношении криптовалют поддержал Росфинмониторинг. В ведомстве назвали это предложение концептуально соответствующим стандартам ФАТФ (The Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

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