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27.01.2022 12:36
Рубрика: Экономика

Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по криптовалютам

Текст: Василий Кошкин
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина в отношении криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: iStock
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"Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (The Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и поддерживается Росфинмониторингом", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минфине выступили не за запрет криптовалют в России, а за их регулирование. По данным РБК, в документе, направленном в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, предлагается проводить все криптовалютные операции через российские банки. В ведомстве считают, что такие меры позволят контролировать операции с криптовалютой и идентифицировать всех участников.

В свою очередь Банк России выступает за запрет практически всех операций с криптовалютами. Окончательное будущее криптовалют в России определится в ближайшие полгода. Регулятор опубликовал консультативный доклад, в котором предложил оставить, по сути, только возможность покупать и продавать криптовалюты на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими.

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