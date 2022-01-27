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В центре Млечного Пути астрономы обнаружили около 1000 загадочных нитей

Фото: https://www.northwestern.edu/
Фото: https://www.northwestern.edu/

В центральной части нашей галактики астрономы с помощью радиоволн обнаружили около тысячи магнитных нитей протяженностью порядка 150 световых лет. Что это за явление и какова его природа ученые пока не знают.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Первые нити в сердце Млечного Пути обнаружил в начале 1980-х годов профессор Фархад Юзеф-Заде из Северо-Западного университета США, пишет Phys.org. На тот момент техника позволила увидеть несколько десятков таких объектов, расположенных парами или группами на одинаковом расстоянии друг от друга. Тогда ученым удалось выяснить, что состоят нити из электронов космических лучей, которые раскручиваются под действием магнитного поля со скоростью, близкой к скорости света.

Современное изображение, полученное с помощью радиотелескопа MeerKAT в ЮАР, позволило понять, что этих нитей на самом деле гораздо больше: специалисты насчитали почти тысячу этих загадочных объектов. Полный текст исследования опубликован в The Asrtophysical Journal Letters.

Чтобы получить изображение максимальной четкости и детализации, астрономам потребовалось три года. Исследователи соединили 20 отдельных наблюдений за различными участками центра Млечного Пути. Для более четкой картины и возможности рассмотреть нити астрономы удалили фон с основного изображения: получившийся результат поразил специалистов. Ученые говорят, что картинка напоминает произведение современного искусства.

Сейчас астрономы полагают, что происхождение нитей может быть связано с прошлой активностью массивной черной дыры в галактике, а не со вспышками сверхновых звезд. Больше всего специалистов озадачивает то, насколько четко организованы эти нити и насколько ровное расстояние между ними. Пока неизвестно также, движутся ли эти объекты, изменяются ли они со временем и что именно заставляет электроны перемещаться с такой скоростью.

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Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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