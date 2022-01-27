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27.01.2022 17:42
Рубрика: Культура

Два будущих российских фильма получили награды в Италии

Текст: Сусанна Альперина
Проекты российских режиссеров Насти Коркия - "Короткое лето" и Эллы Манжеевой - "Белой дороги!" получили награды международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW) в Италии. Настя Коркия была удостоена Pop Up Film Residency Award. Эта награда дает возможность творческой стажировки и программы менторства в Европе с международными экспертами. Продюсер фильма "Короткое лето" Наталья Дрозд получила специальную награду Каннского кинорынка Marche du Film. Проект фильма "Белой дороги!" завоевал Laser Film Award. Эта награда позволяет покрыть часть расходов на пост-продакшн фильма.
кадр из фильма «Белой дороги!», реж. Элла Манжеева. Фото: kino-teatr.ru кадр из фильма «Белой дороги!», реж. Элла Манжеева. Фото: kino-teatr.ru
кадр из фильма «Белой дороги!», реж. Элла Манжеева. Фото: kino-teatr.ru

Форум WEMW, который проходит в партнерстве с экспортным брендом РОСКИНО Russian Content Worldwide (RCW), как ранее писала "РГ", является одной из крупнейших копродукционных площадок Европы. Проекты участников представлены более чем 750 международным экспертам индустрии и потенциальным партнерам. Россия впервые стала одной из стран в фокусе WEMW. Более 20 профессионалов индустрии приняли участие в мероприятиях офлайн и онлайн.

Фото: "КиноПоиск"
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Проект фильма "Короткое лето" был представлен в главной программе форума When East Meets West - секции копродукции: для участия в ней было подано рекордное количество заявок - 435 из 56 стран. "Короткое лето" - первый полнометражный художественный фильм Насти Коркия, до этого снимавшей документальное и короткометражное кино. Это картина о детстве: история рассказана от лица семилетней героини Кати, которая проводит летние каникулы в деревне у бабушки с дедушкой. Детские приключения происходят на фоне разлада в семье и общественных процессов в России в конце лета 2004 года.

Продюсер фильма "Короткое лето" Наталья Дрозд (сопродюсер фильмов "Купе № 6", получившего Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля, и "Аритмия", продюсер картины "Давай разведемся") получила награду Каннского кинорынка Marche du Film - Producers Network Award и будет участвовать в сессии Producers Network на Marche du Film в этом году.

Проект "Белой дороги!" режиссера Эллы Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик получил награду This is Now | Laser Film Award, которая предоставляет 30% скидку на стоимость пост-продакшена. Проект участвовал в секции This is it (полнометражные игровые фильмы или гибридные проекты на стадии постпродакшна) и семинаре First Cut Lab Trieste, где команда фильма получает комментарии от экспертов.

"Белой дороги!" - мистическая драма, рассказывающая историю Алдара, который не был дома десять лет. Теперь он живет в большом городе. Но когда в степи пропадает его мать, он бросается на поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели пройти при ее жизни. Напомним, что проект "Белой дороги!" стал первым за последние 15 лет российским фильмом, отобранным в 2021 году в секцию L'Atelier программы Cinefondation Каннского кинофестиваля.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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