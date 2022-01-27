Два будущих российских фильма получили награды в Италии

Форум WEMW, который проходит в партнерстве с экспортным брендом РОСКИНО Russian Content Worldwide (RCW), как ранее писала "РГ", является одной из крупнейших копродукционных площадок Европы. Проекты участников представлены более чем 750 международным экспертам индустрии и потенциальным партнерам. Россия впервые стала одной из стран в фокусе WEMW. Более 20 профессионалов индустрии приняли участие в мероприятиях офлайн и онлайн.
Проект фильма "Короткое лето" был представлен в главной программе форума When East Meets West - секции копродукции: для участия в ней было подано рекордное количество заявок - 435 из 56 стран. "Короткое лето" - первый полнометражный художественный фильм Насти Коркия, до этого снимавшей документальное и короткометражное кино. Это картина о детстве: история рассказана от лица семилетней героини Кати, которая проводит летние каникулы в деревне у бабушки с дедушкой. Детские приключения происходят на фоне разлада в семье и общественных процессов в России в конце лета 2004 года.
Продюсер фильма "Короткое лето" Наталья Дрозд (сопродюсер фильмов "Купе № 6", получившего Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля, и "Аритмия", продюсер картины "Давай разведемся") получила награду Каннского кинорынка Marche du Film - Producers Network Award и будет участвовать в сессии Producers Network на Marche du Film в этом году.
Проект "Белой дороги!" режиссера Эллы Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик получил награду This is Now | Laser Film Award, которая предоставляет 30% скидку на стоимость пост-продакшена. Проект участвовал в секции This is it (полнометражные игровые фильмы или гибридные проекты на стадии постпродакшна) и семинаре First Cut Lab Trieste, где команда фильма получает комментарии от экспертов.
"Белой дороги!" - мистическая драма, рассказывающая историю Алдара, который не был дома десять лет. Теперь он живет в большом городе. Но когда в степи пропадает его мать, он бросается на поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели пройти при ее жизни. Напомним, что проект "Белой дороги!" стал первым за последние 15 лет российским фильмом, отобранным в 2021 году в секцию L'Atelier программы Cinefondation Каннского кинофестиваля.