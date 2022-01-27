Китай отчитался об экономическом развитии за 2021 год

По итогам 2021 года рост китайской экономики составил 8,1 процента, ВВП достиг 114,36 триллиона юаней. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 января данные Госстатуправления КНР.

По мнению экспертов, в наступившем году эпидемия коронавируса нового типа не окажет сильного влияния на китайскую экономику. Фото: REUTERS

Опережающие темпы развития демонстрировала городская экономика. По итогам года число мегаполисов с ВВП выше триллиона юаней расширилось до 24, а Пекин стал первым в КНР городом, ВВП которого достиг четырех триллионов. Сегодня города с ВВП более триллиона юаней обеспечивают 40 процентов национальной экономики. Уровень урбанизации в стране вырос на 0,83 процентных пункта и достиг 64,72 процента, население городов увеличилось на 12 миллионов человек. На 8,85 миллиона выросла армия мигрирующей рабочей силы - сейчас ее численность составляет 384,6 миллиона человек.

Промышленное производство за год выросло на 9,6 процента. Особенно высокие темпы развития продемонстрировали такие секторы, как автомобили на новых источниках энергии (145,6 процента), промышленная робототехника (44,9 процента), полупроводники (33,3 процента).

Сектор услуг продемонстрировал рост в 13,1 процента. Передовиками развития оказались отрасль ПО и информационных технологий (17,2 процента), индустрия гостеприимства и ресторанный бизнес (14,5 процента), почтовые услуги (12,1 процента).

Розничные продажи подскочили на 12,5 процента - до 44 триллионов юаней. В частности, доходы рестораторов выросли на 18,6 процента - до 4,7 триллиона юаней; продажи ювелирной продукции продемонстрировали рост в 29,8 процента. Объем онлайн-торговли расширился на 12 процентов, на сегодня она обеспечивает 24,5 процента розничных продаж в стране.

Инвестиции в основные фонды росли более сдержанно, увеличившись на 4,9 процента в годовом исчислении. В частности, приток капитала в производство вырос на 13,5 процента, в инфраструктуру - на 0,4 процента. Особенно активно инвестировали в производство компьютеров и офисной техники (годовой рост 21,1 процента), в электронную коммерцию (60,3 процента).

Располагаемые доходы населения увеличились в среднем на 9,1 процента

Несмотря на грянувший во втором полугодии микрокризис на рынке жилья, по итогам года строительный сектор продемонстрировал положительную динамику. Инвестиции в него выросли на 4,4 процента в годовом исчислении. Продажи недвижимости увеличились на 1,9 процента в физическом и на 4,8 процента - в денежном выражении.

Экономическое развитие было поддержано активным ростом внешней торговли, объем которой по итогам года впервые превысил 6 триллионов долларов, рост экспорта составил 29,9 процента, импорта - 30,1 процента. В пересчете на юани темпы роста несколько ниже, но все равно значительны: 21,2 процента для экспорта и 21,5 процента для импорта. Заметная разница в статистике объясняется произошедшим в 2021 году ростом курса китайского юаня по отношению к доллару США.

Экономический позитив позволил перевыполнить план создания рабочих мест на 830 тысяч. В целом по стране было создано 12,69 миллиона новых рабочих мест. Уровень безработицы за год упал на 0,5 процентных пункта - до 5,1 процента. Располагаемые доходы населения увеличились в среднем на 9,1 процента, а с учетом инфляционного давления - на 8,1 процента. При этом потребительские расходы населения росли быстрее - на 13,6 процента в годовом исчислении - до 24 100 юаней на человека.

Индекс потребительских цен по итогам года вырос на 0,9 процента. Локомотивами инфляции стали цены на овощи (5,6 процента) и свинину (30,3 процента). Индекс цен производителей, который также называют "предвестником инфляции", вырос в годовом исчислении на 8,1 процента, что дало повод говорить о возможном росте инфляционного давления в 2022 году.

В минувшем году в Китае родилось 10,6 миллиона младенцев, общая численность населения выросла на 480 тысяч. Численность работоспособного населения составила 882 миллиона человек, или 62,5 процента. Численность населения старше 60 лет составила 33,1 процента. Аналитики констатируют, что процесс старения населения продолжит оказывать давление на экономическое развитие.

Комментируя в целом положительную статистику ушедшего года, наблюдатели призывают не испытывать головокружения от успехов. Они напоминают, что высокие темпы экономического развития удалось продемонстрировать во многом благодаря низкой точке отсчета, заданной коронавирусным 2020 годом. Авторитетное экономическое издание "Цайцзин" так характеризует ситуацию: "Цифры - красивы; реальность - тяжела". Действительно, наряду с посткоронавирусным восстановлением, китайская экономика продолжает страдать от "трех стрессов": слабого восстановления спроса, нестабильного предложения (в том числе дефицита электроэнергии), а также падения ожиданий и уверенности в экономике.

В такой обстановке абсолютно все наблюдатели ожидают замедления темпов экономического роста КНР в 2022 году. Опубликованный 12 января прогноз Академии общественных наук КНР предрекает Китаю увеличение ВВП на 5,5 процента в нынешнем году. По кварталам показатели роста составят 5,2, 5,5, 5,6 и 5,7 процента соответственно. "Внутреннее потребление останется одной из важных движущих сил китайской экономики, оно вырастет на 5,4-7 процентов", - считает помощник директора Центра прогнозов АОН КНР Бао Цинь. Инвестициям в основные фонды предрекают рост в 5-6 процентов. Внешняя торговля замедлит темпы роста примерно до 6 процентов, в том числе экспорт повысится на 7, импорт - на 5 с небольшим процентов. Общий объем внешней торговли достигнет 6,41 триллиона долларов, прогнозируют в Академии общественных наук.

По мнению экспертов, в наступившем году эпидемия коронавируса нового типа не окажет сильного влияния на национальную экономику. К 14 января в КНР от COVID-19 было вакцинировано уже 90 процентов населения, что позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета. 15 января директор центра инфекционных заболеваний госпиталя Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэнхун заявил о "высокой уверенности в том, что с эпидемией COVID-19 будет покончено к концу нынешнего года". Это создаст благоприятный санитарный фон как для развития внутренних рынков, так и для активизации международного делового взаимодействия.

Конкретные целевые показатели экономического развития на 2022 год будут обозначены на мартовской сессии высшего органа государственной власти КНР - Всекитайского собрания народных представителей. Однако уже сейчас понятно: даже с некоторым замедлением Китай покажет куда более высокий рост, чем глобальная экономика, которой предрекают темпы развития примерно в 4,1 процента. Экономисты согласны, что Китай, уже многие годы обеспечивающий до 30 процентов глобального экономического роста, останется одним из локомотивов мирового развития и в наступившем году.