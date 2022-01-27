Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана продолжается, есть убитые и раненые

Вечером 27 января должны были пройти переговоры между представителями местных властей и правоохранительных органов с обеих сторон. Однако, по версии Таджикистана, представители Киргизии не прибыли на встречу. Пресс-центр погранслужбы Киргизии, в свою очередь, сообщил следующее. "Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих", - передает РИА Новости.

Пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что "со стороны Кыргызской Республики в направлении Республики Таджикистан по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведется интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из минометов. Зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан". Заявление обнародовано на сайте информагентства "Ховар".

Как заявил ГКНБ Таджикистана, поводом для конфликта стало то, что ранее 27 января "группа неизвестных граждан Киргизии в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области, на мосту в районе населенного пункта Ходжаи-Аъло, принудительно остановила автомашину марки "Портер" гражданина Таджикистана, перевозившего песок, движущегося по таджикской территории из населённого пункта Ходжаи-Аъло в поселок Сомониён Исфаринского района".

В связи с обострением ситуации несколько сел в Баткенской области Киргизии остались без электричества. Пока идут перестрелки, ремонтники отказываются выезжать на линию для ремонта.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и его киргизским коллегой Маратом Иманкуловым, в ходе которых потребовал немедленно прекратить огонь.

Пограничные конфликты между Киргизией и Таджикистаном вспыхивают регулярно, поскольку на ряд земель претендуют обе стороны, а граница иногда проходит прямо по дороге.