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27.01.2022 22:56
Рубрика: В мире

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана продолжается, есть убитые и раненые

Текст: Константин Волков
На границе Киргизии и Таджикистана в районе села Сомониён по состоянию на вечер 27 января ранены четверо киргизских военных и 11 граждан Таджикистана. Также сообщается о гибели одного гражданина Таджикистана.

Вечером 27 января должны были пройти переговоры между представителями местных властей и правоохранительных органов с обеих сторон. Однако, по версии Таджикистана, представители Киргизии не прибыли на встречу. Пресс-центр погранслужбы Киргизии, в свою очередь, сообщил следующее. "Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих", - передает РИА Новости.

Глава погранслужбы Киргизии заявил о стягивании к границе сил Таджикистана

Пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что "со стороны Кыргызской Республики в направлении Республики Таджикистан по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведется интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из минометов. Зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан". Заявление обнародовано на сайте информагентства "Ховар".

Как заявил ГКНБ Таджикистана, поводом для конфликта стало то, что ранее 27 января "группа неизвестных граждан Киргизии в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области, на мосту в районе населенного пункта Ходжаи-Аъло, принудительно остановила автомашину марки "Портер" гражданина Таджикистана, перевозившего песок, движущегося по таджикской территории из населённого пункта Ходжаи-Аъло в поселок Сомониён Исфаринского района".

В связи с обострением ситуации несколько сел в Баткенской области Киргизии остались без электричества. Пока идут перестрелки, ремонтники отказываются выезжать на линию для ремонта.

Власти Киргизии эвакуируют жителей из зоны пограничного конфликта

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и его киргизским коллегой Маратом Иманкуловым, в ходе которых потребовал немедленно прекратить огонь.

Пограничные конфликты между Киргизией и Таджикистаном вспыхивают регулярно, поскольку на ряд земель претендуют обе стороны, а граница иногда проходит прямо по дороге.

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