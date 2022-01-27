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27.01.2022 20:07
Рубрика: В мире

В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана один погиб, пятеро ранены

Текст: Константин Волков
В ходе перестрелки в районе села Сомониён на границе Киргизии и Таджикистана пять человек с таджикской стороны получили ранения, из них двое военнослужащих и трое гражданских. По последним данным один человек, гражданин Таджикистана, погиб, об этом 27 января сообщает издание "Азия Плюс".
Фото: пресс-служба ГПС КР Фото: пресс-служба ГПС КР
Фото: пресс-служба ГПС КР

По информации местных СМИ, столкновение началось после того, как граждане Киргизии закидали камнями автомобили граждан Таджикистана в селе Сомониён, расположенном на территории Таджикистана недалеко от границы двух стран.

Ранее 27 января погранслужба Киргизии сообщила, что обстановка на границе двух стран ухудшилась после того, как была перекрыта автодорога Баткен (Киргизия) - Исфара (Таджикистан). Хотя позднее дорогу открыли, однако между киргизскими и таджикскими пограничниками начались перестрелки. При этом каждая сторона обвиняет другую в эскалации и отказе прекратить обстрел. По некоторым сведениям, в ходе перестрелок применяются минометы и гранатометы.

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В связи с обострением ситуации несколько сел в Баткенской области Киргизии остались без электричества. Пока идут перестрелки, ремонтники отказываются выезжать на линию для ремонта.

Генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и его киргизским коллегой Маратом Иманкуловым, в ходе которых потребовал немедленно прекратить огонь.

"Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено, - заявил Зась. - Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос".

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