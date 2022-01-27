Лавров: Решение о дальнейших шагах по ответам США и НАТО будет принимать Путин

Президент России Владимир Путин примет решение о дальнейших шагах в ответ на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В среду Москва получила ответ Вашингтона и Брюсселя на предложения по гарантиям безопасности. По словам Лаврова, сейчас эти ответы изучаются.

"Изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга", - сказал глава МИД РФ.

Лавров указал, что два документа рассматриваются в комплексе с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные Россией в декабре 2021 года. "После межведомственного согласования будем докладывать президенту. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", - добавил министр иностранных дел России.